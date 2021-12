Dalla Radio ufficiale del Napoli: Spalletti recupera un giocatore per la sfida al Milan!

Finalmente arrivano buone notizie dall’infermeria azzurra. Spalletti recupera tre titolarissimi in vista del big match di San Siro, domenica sera contro il Milan.

A dare notizia è stato Valter De Maggio, nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, che ha così esordito: “Da valutare Zielinski, ma vi posso dare una buonissima notizia: Lobotka dovrebbe esserci. Stringerà i denti come Insigne e Anguissa e proverà ad essere disponibile per il big match di San Siro con il Milan”.

Lobotka Napoli

Buone notizie dunque per Spalletti, che conta così di recuperare, almeno in parte, pezzi importanti soprattutto a centrocampo per la fondamentale sfida scudetto di Milano.