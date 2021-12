Le ultime su Koulibaly, rientro a sorpresa?

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, svela un’incredibile possibilità in merito al rientro di Koulibaly.

Secondo il quotidiano, il difensore senegalese potrebbe addirittura essere convocato per la sfida di domenica contro il Milan a San Siro.

Koulibaly Napoli infortunio

Bisogna stare attenti a non velocizzare il rientro, l’anno scorso è rimasto fuori due mesi per lo stesso problema, quindi sembra molto complicata una sua presenza in modo così prematuro.

Spalletti attende notizie, augurandosi di poter recuperare il prima possibile il pilastro di questo Napoli.