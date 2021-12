Brindisi per festeggiare l’Europeo e il fantastico 2021: sapete dove si è ritrovata l’Italia?

Mondiali sì o Mondiali no? L’Italia di Mancini deve ancora conoscere il suo destino per quanto riguarda la competizione interconinentale, ma a questo Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, e il suo gruppo ci penseranno a marzo quando di fronte ci sarà la Macedonia del Nord, prima tappa per superare gli spareggi.

Ora non resta che godersi la fine del 2021, anno di grandi traguardi per gli azzurri che hanno trovato il riscatto con il trionfo a Euro2020 in finale contro l’Inghilterra. Proprio per questo, la Nazionale Italiana ha scelto di riunirsi per scambiarsi gli auguri scegliendo come location Parco dei Principi di Roma, l’hotel che ha ospitato gli azzurri nel percorso agli Europei. Certamente non poteva mancare anche il Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, che si è riunito con la squadra e lo staff.

Presidente FIGC Gabriele Gravina e Roberto Mancini

Tra i ‘Campioni d’Europa’ erano presenti anche i tre calciatori del Napoli: Insigne, Meret e Di Lorenzo. Mentre una parte del gruppo ha potuto assistere all’evento solo tramite video-conferenza.

Infine, oltre ai trionfanti ‘Campioni d’Europa’, era presente anche un altro ospite d’eccellenza: la coppa alzata al cielo lo scorso 11 luglio a Wembley. A riferire la notizia è Sky Sport.