ESCLUSIVA, Paolo Cannavaro: “Barcellona? Sarebbe stato peggio incontrare una squadra meno blasonata”

Paolo Cannavaro, in occasione della serata di beneficienza dell’associazione Ferrara-Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli, ecco le sue parole:

“Il Napoli non se la passa proprio bene con i sorteggi, ma chi ha fatto l’Europa per tantissimi anni come il sottoscritto sa che è peggio affrontare squadre meno blasonate. Il Barcellona fa un certo effetto ma non deve fare paura, non è facile affrontare questo Napoli al completo”.

“Avere Koulibaly in rosa è un lusso, un privilegio, perché difensori così forti oggi non si trovano. In Europa i fenomeni sono tre o quattro, e lui ne fa parte”.