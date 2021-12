Gli aggiornamenti sul centrocampo, chi ci sarà contro il Milan?

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla delicata situazione che dovrà affrontare Luciano Spalletti contro il Milan.

A centrocampo, infatti, è emergenza pura, con il tecnico del Napoli che non sa con chi poter lavorare in vista del big match di domenica.

Fabian Ruiz Milan Napoli

Anguissa stringerà i denti, non ancora al meglio dopo l’infortunio, ma Spalletti è costretto a rischiarlo. Come lui sarà costretto agli straordinari Diego Demme, che però è visibilmente debilitato a causa delle sua guarigione recente dal Covid.

Pessime notizie dal fronte Zielinski e Fabian Ruiz, i due centrocampisti non dovrebbero neanche presenziare in panchina in vista del Milan.

Le situazioni di Lobotka ed Elmas verranno invece valutate giorno per giorno dallo staff tecnico, per capire se potranno essere convocati, ed eventualmente iniziare dal primo minuto.