Maradona jr svela: “Siamo in causa con De Laurentiis, il motivo”

Diego Armando Maradona Jr, figlio dell’ex fuoriclasse argentino, ha rilasciato dichiarazioni taglienti nei confronti dell’attuale presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, con il quale non ha mai avuto rapporti ottimali. Di seguito le sue parole nel corso degli Italian Sport Awards:

“De Laurentiis? Non l’ho più sentito, credo non abbia gradito la mia assenza per la presentazione della statua. Per quello che concerne il docufilm, lo sta facendo Dalma, spero che la società possa aprire le porte perché lo stadio porta il nome di mio padre. Mi sembra paradossale che non siamo stati noi a scoprire la statua e che non eravamo presenti. Siamo in causa per far capire che il contratto lo abbiamo già rescisso unilateralmente. Si continua a dar credito a persone che esibiscono contratti non validi”.

Maradona Junior, Napoli, De Laurentiis

Maradona Jr.: “

Diego Armando Maradona Junior, poi, ha poi terminato con delle parole sulla complessa stagione di Lorenzo Insigne.

“La stagione di Insigne è complicata, ma lo sapevamo. C’è la questione relativa al contratto che, inevitabilmente, ha tolto serenità all’attuale capitano degli azzurri. La colpa è delle parti che non si mettono d’accordo. Lorenzo è un grande giocatore ed ha un procuratore importante, la società deve fare un passo verso di lui perché è un patrimonio del calcio italiano e del Napoli”.

Roberto Junior Iervolino