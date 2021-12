Barcellona, Xavi: “Napoli fortissimo, vi svelo la reazione al sorteggio”

Il Barcellona non è felice di aver incontrato il Napoli ai sedicesimi di finale di Europa League. Il sorteggio non ha fatto sorridere gli addetti ai lavori che avrebbero preferito pescare una squadra più abbordabile rispetto al Napoli. Lo stesso Xavi Hernandez, allenatore dei blaugrana, è preoccupato per l’incontro ad altissima quota.

Xavi Barcellona

Barcellona, Xavi preoccupato dal Napoli

In conferenza stampa, alla vigilia di Barcellona-Boca Juniors, gara amichevole per la Copa Maradona, Xavi ha parlato del sorteggio di Europa League e della sfida al Napoli.

“È stato un sorteggio molto complicato: non ci è andata bene. Il Napoli uno degli avversari più forti di questa competizione. Speriamo di arrivarci in un buon momento. Siamo in un momento complicato e dobbiamo remare tutti nella stessa direzione per riportare il Barcellona dove merita. Lavoreremo sodo per arrivare a sfidare il Napoli ad un buon livello”.

Sfida per Maradona? “Per noi è un onore omaggiare Maradona, uno dei più grandi della storia del calcio. Sarà un buon test per far giocare chi lo fa di meno. È un privilegio“.