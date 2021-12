Intervistato a Che Tempo Che Fa per presentare il suo nuovo film, il comico Alessandro Siani ha parlato di Maradona e del simbolo che Diego rappresenta per la città di Napoli. Ecco le sue parole in merito.

“Ha cambiato il DNA intero di una città. Ci ha reso vincenti e ci ha lasciato ancora un’emozione dentro, rimarrà per sempre il nostro mito“.

Alessandro Siani a #CTCF su Diego Armando Maradona — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 12, 2021