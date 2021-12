Spalletti: “Su certe cose non si scherza, ho avuto paura per Zielinski”

Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, durante il postpartita di Napoli-Empoli, terminata 0-1:

“Non siamo stati bravi ad esibire qualità quando c’è stato il momento di incidere nella partita, dovevamo far male quando li chiudevamo nell’aria di rigore. In questi momenti in moltissimi stringono i denti, ci vorrebbe l’episodio”.

“Siamo stati costretti a sostituire Zielinski perché gli faceva male il petto, l’abbiamo tolto perché non si scherza su certe cose. Era stato il migliore in campo nelle ultime partite”.

“Elmas? Ha preso una grossa botta sulla tibia, il giocatore dell’Empoli l’ha preso con i tacchetti senza fermarsi con la gamba alta. Aspettiamo gli accertamenti, ma mi sembrava fiducioso”.

Spalletti Napoli Empoli

“Rigore su Elmas? Non so bene il regolamento su queste situazione, il difensore colpisce prima la palla e poi tenta di togliere la gamba quindi vorrei andare oltre senza pensare all’episodio”.

“In un momento così dovevamo essere bravi a far girare la palla, non sprecare energie noi, tra le tante partite, il covid e gli infortuni dovevamo essere più bravi noi dal punto di vista tecnico”.

Spalletti Napoli Empoli

“Milan-Napoli? Sarà una grande opportunità per rimettere apposto alcune cose, avremo una settimana per far recuperare al meglio dei giocatori”.

“Zielinski?Ancora non abbiamo un quadro chiarissimo, lui era impaurito dal dolore, quindi abbiamo scelto di toglierlo”.