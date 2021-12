Parisi piace al Napoli, Corsi senza dubbi: “Lo faremo a gennaio!”

Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, durante il prepartita di Napoli-Empoli:

“I nostri talenti? Tanta soddisfazione per loro, noi al 99,9% non muoviamo nessuno. Speriamo che le voci di mercato non disturbano questi ragazzi. A noi ci è già successo, la nostra preoccupazione è ovattarli dall’esterno”.

“Per fortuna siamo ad Empoli, che è una città piccola e i ragazzi non hanno modo di distrarsi dalla realtà settimanale”.