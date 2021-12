Nel corso del post partita su DAZN è stato sottolineato il bel gesto nei confronti della squadra avversaria realizzato da Dries Mertens.

FOTO: Getty Images

L’attaccante del Napoli a fine partita, infatti, si è recato dai giocatori dell’Empoli, in particolare da Cutrone, per congratularsi per la prestazione e la vittoria ottenuta.