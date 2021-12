Ultime di formazione, novità in attacco per Spalletti: notizia su Elmas e Ounas

Manca sempre meno al match delle 18 tra Napoli ed Empoli, valevole per il 17esimo turno di Serie A. Mister Spalletti è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, con ballottaggi da sciogliere soprattutto in attacco.

In porta ci sarà Ospina, mentre in difesa confermato il quartetto visto contro il Leicester formato da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Conferme anche a metà campo con Demme e Zielinski, mentre le novità, come detto, sono previste in attacco.

FOTO: Getty – Elmas Mertens Napoli

Mertens dovrebbe tornare titolare al posto di Petagna, con alle sue spalle Politano, Ounas ed Elmas. I match winner della gara di Europa League dovrebbero così essere confermati titolari. Dalla panchina dovrebbero partire Insigne, Lozano e Anguissa, pronti a subentrare per mettere anche minuti nelle gambe.