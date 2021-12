Chiariello: “Insigne in condizioni pessime”, poi il duro attacco ad Ospina

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello ha espresso il proprio parere su Napoli-Empoli nel suo consueto editoriale. Ecco le sue dichiarazioni.

“Il Napoli oggi ha perso per demeriti propri e meriti dell’Empoli, ma anche perché il calcio è soggetto alla Dea Bendata. Oggi la palla non voleva entrare in nessun modo. Non si è rotto il giocattolo, ma si sente la mancanza di Anguissa, Osimhen e soprattutto di Koulibaly, anche se Juan Jesus ha fatto prestazioni positive“.

FOTO: Getty Images

Particolari critiche sono state mosse nei confronti del portiere del Napoli. “Sembra che io ce l’abbia con David Ospina, ma anche contro l’Empoli non è stato perfetto. Quando c’è da fare la grande parata, lui non c’è mai. Anche sul goal di Patrick Cutrone avrebbe potuto fare di più. Nonostante ciò resta il titolare del Napoli, Meret non ne prenderà il posto, deve andare via, non c’è futuro per lui in azzurro“.

Sul capitano Lorenzo Insigne ha poi aggiunto: “Oggi non era presente: è in una condizione fisica pessima al rientro dall’infortunio“.

Infine ha concluso: “Temevo più l’Empoli che il Leicester. Se il Napoli non va a vincere a Milano, dobbiamo tenerci stretto il quarto posto. È l’ultima volta che possiamo guardare avanti“.