Pomigliano-Napoli Femminile 2-1 (11′ Rinaldi, 67′ Goldoni, 83′ Ippolito): il derby campano è granata! Ippolito realizza un gol alla Maradona

Una derby ricco di emozioni va in scena allo stadio Ugo Gobbato di Pomigliano. Per l’undicesima giornata del campionato Femminile di Serie A si sfidano le granata padrone di casa e il Napoli, in quello che rappresenta un vero e proprio spareggio salvezza, vinto dalle padrone di casa 2-1.

Il match si mette subito in discesa per il Pomigliano: all’undicesimo scambio stretto al limite dell’area tra Banusic e Salvatore Rinaldi, l’attaccante ex Milan davanti al portiere avversario con un destro preciso. La gara cambia al 34′ quando, a seguito di un diverbio in campo, Moraca rifila uno schiaffo ad Erzen: l’arbitro vede tutto ed espelle la trequartista del Pomigliano.

Nella ripersa il Napoli, complice la superiorità numerica, scende in campo con un altro piglio e al 67′ trova il pareggio con Goldoni in mischia. Il match si avvia verso il pareggio, ma a cambiare le carte in tavola è una mossa dalla panchina di mister Panico: fuori capitan Rinaldi e dentro Dalila Belen Ippolito. L’argentina omaggia al meglio il suo idolo Maradona realizzando una rete da stropicciarsi gli occhi: palla in profondità sull’out di destra, dribbling a saltare Capitanelli sulla fascia e poi veronica con dribbling incorporato ai danni di Awona prima di battere il portiere Aguirre con un colpo di punta con il destro con il pallone che passa in mezzo alle gambe dell’estremo difensore. Una rete straordinaria sottolineata dall’esplosione di gioia del pubblico incredulo per quanto visto.

Nel finale forcing disperato del Napoli che però non porta a nulla. Il Pomigliano festeggia una storica vittoria nel derby e alla fine del girone d’andata può già cullare il sogno di una salvezza tranquilla. Napoli in alto mare, invece, ancorato al terzultimo posto in classifica che significa retrocessione a 4 punti dall’Empoli, che ha anche una gara in meno. Il girone di ritorno inizierà a gennaio dopo la sosta natalizia, con il campionato che lascia spazio ora alla Coppa Italia.