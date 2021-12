Milan, Pioli mette il Napoli nel mirino: “Vogliamo vincere a tutti i costi. Infortuni? Vi svelo chi recupera”

Il Milan di Stefano Pioli pareggia in extremis a Udine e si piazza a +3 dal Napoli con gli azzurri che domani affronteranno l’Empoli per riuscire ad agganciare i rossoneri. Dopo il pari contro l’Udinese, Stefano Pioli, a DAZN, ha analizzato la sfida contro Spalletti di domenica prossima.

Napoli? “Non so se recuperiamo tutti, forse solo Giroud. C’è tutta la settimana per prepararla. Da domani iniziamo, poi avremo un paio di giorni di riposo per affrontare una squadra forte, con grande qualità. Vogliamo giocare per vincere”.

Stefano Pioli

Milan, Pioli: “Vogliamo fare meglio dell’anno scorso”

Udinese-Milan? “Non è il momento migliore di Brahim Diaz. In quel ruolo dipende tutto dal gol. Deve continuare ad allenarsi in questo modo. Volevo una gestione della palla più pulita e veloce. Non siamo riusciti a fare quello che volevamo e siamo andati spesso alla ricerca di Ibrahimovic per cercare il pareggio e per fortuna alla fine ce l’abbiamo fatta. Penso sia mancata lucidità nelle scelte, abbiamo sempre cominciato l’azione da una parte e finita dall’altra senza far stancare mai l’Udinese”.

Punto guadagnato o due persi? “Noi vogliamo vincere e non siamo soddisfatti stasera. Poi è normale che in un momento complesso anche il pareggio è buono. Dobbiamo ripartire dai piccoli obiettivi, vogliamo fare più di 43 punti e abbiamo due partite per poterci riuscire”.