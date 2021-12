Non finiscono i guai per Massimiliano Allegri e per la Juventus, che dopo poco più di dieci minuti ha perso il suo miglior giocatore per infortunio.

Paulo Dybala ha infatti lasciato il campo in lacrime nel corso della sfida con il Venezia a causa di un problema al ginocchio. Nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti, ma l’infortunio sembra di seria entità. Al posto della Joya è entrato Kaio Jorge, ex obiettivo del Napoli.