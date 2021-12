Continua la “sfida” tra i figli di Maradona e Stefano Ceci: manager denunciato per truffa aggravata

Non trovava pace da vivo, non riesce a trovarla da morto: a più di un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona continuano le lotte per la sua eredità.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino c’è un nuovo capitolo della guerra legale tra i figli di Maradona e Stefano Ceci, amico e manager di Diego e titolare dei diritti d’immagine del Pibe. I cinque figli di Diego, affidati da uno studio romano, hanno presentato alla Procura di Napoli le denunce per truffa aggravata e diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Ceci.