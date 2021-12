Napoli-Empoli, tifosi vicino alla squadra: il Maradona sarà quasi pieno

Il Napoli, domani alle ore 18, accoglierà l’Empoli allo Stadio Diego Armando Maradona, per la gara valida per la 17° giornata di serie A. I partenopei non saranno soli: sugli spalti è pronto a farsi sentire il dodicesimo uomo.

Tifosi Napoli

La vendita dei biglietti per la gara di domani continua spedita ed entro oggi potrebbero riempirsi altri settori. La Curva B Superiore è praticamente piena con ancora pochissimi tagliandi disponibili, mentre ce ne sono qualcuno in più in Curva A. Anche i Distinti sono già quasi colmi con disponibilità bassa per l’anello superiore. Disponibilità più alta per le due Tribune. Ma sicuramente entro domani qualche altro scettico deciderà di seguire la propria squadra del cuore da vicino.