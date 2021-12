Avv. Chiacchio: “La squalifica di Spalletti può essere ridotta. Arbitrati post ammutinamento? Lo scenario è chiaro”

L’avvocato e esperto di diritto sportivo, Edoardo Chiacchio, è intervenuto nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” su Radio Marte, rilasciando delle considerazioni sull’esito del ricorso per la squalifica di Luciano Spalletti:

“Credo che in questo caso la squalifica possa essere ridotta di una gara aggiungendo un’ammenda. Sono cambiati i giudici, anche nel caso di Osimhen l’esito fu questo. L’orientamento è stato espresso in più occasioni, ritengo che possa essere applicato pure in questa vicenda”.

FOTO IMAGO: De Laurentiis Napoli

L’avvocato si è poi soffermato sulla spinosa questione degli arbitrati riguardanti le multe non pagate dagli ex calciatori azzurri coinvolti nell’ammutinamento del 2019 quando vestivano ancora la maglia del Napoli: “Si tratta di arbitrati definiti con lodi emessi a maggioranza. È probabile che venga impugnato dinanzi al tribunale almeno uno fra i lodi Hysaj e Allan. Riguardo il lodo di Maksimovic, essendo oramai delineato lo scenario, credo che anche questo si concluderà con la condanna del calciatore“.

Felice Luongo