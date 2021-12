Napoli-Leicester, i tifosi inglesi non accettano la sconfitta: criticato Rodgers

La vittoria del Napoli di ieri sera non ha solo sancito la qualificazione ai playoff degli azzurri, ma ha anche condannato il Leicester alla “retrocessione” in Conference League. Le due favorite del Gruppo C si sono dovute “accontentare” di secondo e terzo posto, mentre è stato lo Spartak Mosca a strappare il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League.

Napoli Leicester Rodgers

Sui social network non sono mancate le tante critiche alla squadra inglese, da parte dei propri tifosi. L’hashtag #RodgersOut spopola nei commenti dei post Instagram del Leicester e molti accusano anche la difesa, colpevole di non essere all’altezza. Infatti, l’ultima volta che il portiere Schmeichel ha concluso una partita senza subire reti, è stato il 14 agosto, nella vittoria per 1-0 contro il Wolverhampton alla prima giornata di Premier League. Inoltre, anche in campionato la situazione non è delle migliori: le Foxes sono all’undicesimo posto con soli 19 punti conquistati in quindici partite.