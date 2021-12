Difficile arrivare a Nandez: il Napoli punta un altro calciatore per il mercato di gennaio

Il giornalista Francesco Marolda ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” su Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli ha giocato con i suoi “reduci” ma nonostante le assenze ha vinto giocando bene, più che di cuore. Il Napoli sta dimostrando di avere più alternative, ieri hanno tutti fatto un’ottima prestazione eccetto solo Lozano forse, questo è confortante”.

FOTO: Getty – Nandez Cagliari

Il giornalista si è lasciato poi ad alcune opinioni sulle voci di mercato che circolano nelle ultime ore: “Dalle notizie che ho io Nandez difficilmente si muoverà da Cagliari, la squadra sarda ha bisogno di rimanere in Serie A e non può cedere una pedina così importante. Più che altro mi risulta che il Napoli si stia muovendo molto per Reinildo Mandava, non è più un ragazzino (ha 27 anni, ndr) ma ha una buona fase difensiva e sa attaccare. L’orientamento è quello di completare il reparto difensivo comprando un terzino più che di comprare un centrocampista“.

Infine, Marolda ha dichiarato, un po’ a sorpresa, quale sia per lui la squadra migliore da pescare nel sorteggio di lunedì per i sedicesimi di Europa League: “Avrei una preferenza per il Barcellona, è una squadra in completa rifondazione. A quel punto spero che il Napoli abbia recuperato tutti gli infortunati e abbia la squadra migliore: in questo caso non dovrebbe avere alcun timore ad affrontare i blaugrana“.

Felice Luongo