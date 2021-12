Hamsik: “Seguo tutte le partite del Napoli: possono vincere lo scudetto”

Marek Hamsik, storico capitano del Napoli e attuale centrocampista del Trabzonspor, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Marca.

Intervista Hamsik

“Qui al Trabzonspor è molto simile a Napoli, per l’entusiasmo con cui le persone vivono il calcio e la vita. Avete visto la festa dopo la vittoria (1-2) sul campo del Besiktas? Siamo solo all’inizio, ma se vinceremo il campionato sarà incredibile. Qui i miei compagni e i tifosi mi chiamano Grande, in italiano.

Seguo tutte le partite del Napoli. Stanno facendo un campionato clamoroso, giocano bene e penso che possano vincere lo scudetto. Al Napoli ci sono andato vicino. Ora è uno dei miei obiettivi e uno dei miei sogni al Trabzonspor.

Grande è il mio nuovo soprannome. Se non avessi avuto la possibilità di andare in Cina, sarei rimasto tutta la mia carriera al Napoli perché ero felice e giocavo per un grande club. Potevo andare al Borussia Dortmund. Mi chiamarono e parlai con il direttore sportivo, ma alla fine rinnovai con il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Adesso mi sto concentrando sul Trabzonspor. Sono felice delle scelte che ho fatto.

Morte di Maradona? Fu molto triste. Diego fa parte della città e manca a tutti. Ho avuto l’opportunità e la fortuna di conoscerlo da vicino. Abbiamo parlato, mi ha dato la sua maglia e abbiamo avuto un buon rapporto. Ho ottimi ricordi di Maradona“.