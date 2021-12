Dalma Maradona, nuovo attacco a Ceci: “La statua è stata donata per nascondere tante altre cose”

Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Dalma Maradona, figlia di Diego, ha anche attaccato nuovamente Stefano Ceci, amico e manager di Diego.

Intervista Dalma Maradona

“Maglia con la faccia di mio padre? Su questo ci sono diversi procedimenti giudiziari aperti. C’è una persona che sta usando il nome e l’immagine di mio padre senza alcun tipo di autorizzazione, e la questione è in mano agli avvocati. Che sia chiaro: sono incredibilmente orgogliosa del fatto che mio padre sia parte della storia del Napoli, però non bisogna approfittarsi di lui, né sfruttare la sua immagine e il suo nome. Le cose vanno fatte bene, per realizzare certi progetti bisogna parlare con le persone giuste. Non è un caso che nessuno dei figli fosse presente all’inaugurazione della statua dedicata a mio padre allo stadio. La gente non sa cosa c’è dietro questa cosa, a me l’idea piace, eccome, però mi dà fastidio il fatto che la persona che ha donato questa statua l’abbia fatto per nascondere tantissime altre cose, è inammissibile”.