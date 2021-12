De Laurentiis non ha dubbi: bomba su Spalletti

Il presidente De Laurentiis ha parlato all’evento organizzato da Valter De Maggio in onore del libro scritto proprio dal giornalista di Kiss Kiss Napoli. Il patron partenopeo ha elogiato tantissimo Luciano Spalletti nelle sue dichiarazioni. Queste le parole del presidente azzurro in merito al tecnico:

“Con Spalletti avevi ben investito il tuo denaro, qualcuno non ha avuto la vision per poterlo capire e interpretare. È per questo motivo che dico che Spalletti è sicuramente il miglior allenatore che ho avuto nella mia storia a Napoli”.