Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante il postpartita di Napoli-Leicester, parlando del mancato ingresso di Politano:

“Politano? Volevo inserirlo a gara in corso, ma non ho potuto metterlo perché si è sentito male dopo pranzo. Meno male che Manolas è entrato bene. Anche a gente come Ounas e Malcuit vanno fatti i complimenti, perché non hanno potuto allenarsi molto”.