Spalletti in conferenza: “Lozano? Ecco cosa dobbiamo fare. Empoli? Contro di loro servirà un determinato atteggiamento”

Luciano Spalletti e Andrea Petagna hanno parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Leicester, ecco le loro parole:

Petagna: “Oggi contava solo passare il turno, noi avevamo voglia di giocare ancora questa competizione, di dimostrare il nostro lavoro”.

“Siamo una rosa competitiva, oggi ci mancavano giocatori fondamentali, come Koulibaly, Anguissa e Osimhen, noi dobbiamo sempre farci trovare pronti e continuare così”.

Napoli Petagna Leicester

“Speriamo di avere lo stadio pieno ai sedicesimi, sarà sicuramente una bella partita contro un club sceso dalla Champions”.

Spalletti: “Oggi abbiamo fatto una partita di livello, anche perché il nostro avversario era un cliente scomodo per il dentro o fuori di stasera. Mi fa davvero piacere che tutti dicono che nelle difficoltà il Napoli molla, e oggi invece bisogna rimangiarsi tutto. Senza cambi, nei momenti di difficoltà, potevano essere messe a dura prova le caratteristiche dei calciatori, invece no”.

“Mi sono buttato in terra perché l’avevo promesso ad Elmas in caso di gol, ho aspettato la fine perché non era il caso dopo il gol, già in questo modo ho fatto una pessima figura”.

“Lozano? Bisogna sentire il medico per sapere come sta, senza fare confusione. Attendiamo una risposta dagli esami. Il momento è questo qui, perdere Lozano sarebbe gravissimo considerando gli infortunati, speriamo di recuperare almeno Politano, che oggi si è sentito male e non potevo schierarlo”.

Napoli Spalletti Leicester

“Quando mancano 7/8 titolari come stasera se non hai un blocco squadra forte non ne vieni fuori. Anche se avessi perso avrei detto che questa squadra ha qualità”.

“Empoli? Noi dobbiamo essere quelli che esprimono un calcio pari a quella che è la nostra qualità in generale. Non troveremo mai un cliente facile se non ci mettiamo le nostre qualità. All’Empoli si fanno solo i complimenti, per quello che stanno facendo in massima serie. Andreazzoli è un grande allenatore”.