Rodgers in conferenza: “Concessi due gol facili al Napoli. Avevamo un obiettivo in questo girone”

Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-2 sofferta al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Risultato deludente? Sì, avremmo dovuto fare meglio nel girone e la causa principale è che non siamo stati bravi in difesa.

Sfortunati a perdere dopo aver rimontato? Abbiamo concesso due gol facili, però eravamo riusciti a raddrizzarla. Negli spogliatoi ci siamo detti di continuare così: c’è fiducia, ma manca ancora qualcosina.

FOTO: Getty – Napoli Leicester

Rigore sbagliato dal Legia? In campo non lo sapevo, ma non fa differenza. Avremmo dovuto fare meglio nelle altre partite del girone, anche se abbiamo schierato molti giovani, che hanno fatto esperienza.

Reazione dei giocatori al risultato del Legia? Non so se sapevano il risultato. Resta il fatto che è tutta responsabilità nostra, in particolar modo mia.

Difesa ballerina? I gol sono conseguenza di scelte sbagliate. Sul primo dovevamo difendere meglio, sul secondo abbiamo deciso di saltare. Prendiamo troppi gol dalle palle inattive. A volte forse c’è un po’ di panico tra i difensori e, data la situazione, ho provato anche a cambiare sistema.

Conference League? Ad essere totalmente sincero, non ne so molto. Il nostro intento era soltanto quello di vincere il nostro girone o, al massimo, passarlo da secondi. Ci ritroveremo comunque a giocare in Europa dopo Natale, quindi sarà in ogni caso una bella esperienza”.