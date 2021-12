Renica: “Sbagliato uscire dall’Europa, un calciatore potrebbe risolvere alcuni problemi”

Il grande tema che rimbalza sui social oggi è uno: varrebbe la pena rinunciare a proseguire il percorso nelle coppe europee per puntare tutto sul campionato? In tanti sostengono che forse il Napoli non ha una rosa adatta a lottare su più fronti e, quindi, sarebbe più utile concentrarsi solo sul campionato. Di parere opposto è però l’ex giocatore azzurro Alessandro Renica, che si è espresso sul tema nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show su Radio Punto Nuovo.

Renica Napoli

Renica, infatti, afferma: “Non sono mai d’accordo con chi dice che bisogna uscire dall’Europa, alla fine si può vincere un trofeo più o meno importante, perché si spendono milioni di euro per fare una rosa di 25 giocatori? Sento dire delle cose allucinanti, ma non solo a Napoli. Non capisco che senso abbia un bilancio così importante per De Laurentiis se poi si deve rinunciare a qualche obiettivo.“

L’ex difensore azzurro ha poi proseguito con alcune considerazioni sulla partita di stasera e sull’andamento generale dela squadra partenopea: “Vorrei vedere Mertens ancora tra i titolari stasera, dato che sta bene ma è giusto dare un’occasione a Petagna che ha bisogno di riscattarsi. Mi aspetto anche che giochi di più Ounas perché se va in palla aiuterebbe il Napoli a risolvere alcuni problemi. La difesa contro l’Atalanta, invece, non ha lavorato bene: l’assenza di Koulibaly è importante, senza lui si prendono tanti gol. Il reparto difensivo andrebbe rinforzato, è il limite di questa squadra in questo momento.”

Felice Luongo.