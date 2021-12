Disavventura per 600 supporters del Leicester, persi i primi 20′ del match: il motivo

Disavventura per seicento tifosi inglesi che non hanno potuto assistere ai primi 20′ del match fra Napoli e Leicester a causa di un equivoco.

Napoli-Leicester

Infatti, secondo i media britannici, la polizia avrebbe scortato il pullman dei sostenitori del Leicester nella direzione opposta a quella di dove è situato lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Insomma, una brutta serata per i supporters inglesi che tornano anche con l’amaro in bocca per la gara persa con il risultato di 3-2.