È sempre successo in Europa League: che ein plein per il Napoli! Il dato

Grazie alla grande vittoria per 3-2 sul Leicester, il Napoli riesce anche questa volta a superare i gironi di Europa League.

Il gol in avvio di Ounas e la doppietta decisiva di Elmas permettono agli uomini di Spalletti di concludere il girone C al secondo posto, alle spalle dello Spartak Mosca.

FOTO: Getty – Napoli Leicester Elmas

C’è però un dato che sottolinea la bontà del percorso in Europa League nella storia del Napoli: come riportato da OptaPaolo, infatti, gli azzurri hanno sempre superato i gironi in questa competizione.

In tutte le sei partecipazioni i partenopei si sono sempre spinti almeno oltre i gironi: chissà che questo dato non possa essere di buon auspicio per provare ad arrivare un po’ più in là.

6 – Il Napoli ha superato la fase a gironi in tutte le sue sei partecipazioni a questa fase della competizione in Europa League. En Plein.#EuropaLeague #NapLei #NapoliLeicester pic.twitter.com/Z50AzpZe2D — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 9, 2021