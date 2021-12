Biasin svela: “Nandez al Napoli? Giulini gli ha fatto una promessa”

Durante la trasmissione ‘Radio Gol‘, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Fabrizio Biasin. Ha parlato della lotta Scudetto, ma anche delle voci di mercato attorno al centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez, accostato a Inter e Napoli per il mercato di riparazione. Di seguito le sue parole:

“Lo scudetto resterà tra quelle quattro che, al momento, sono davanti a tutti. Mi riferisco naturalmente a Milan, Inter, Atalanta e Napoli. Ma se mi chiedete chi è la favorita non vi so rispondere. Tutte, a mio avviso, hanno le stesse possibilità di arrivare fino in fondo. Poi è chiaro che ci siano tante altre belle realtà come l’Empoli, prossimo avversario del Napoli“.

“La Gazzetta parla di un duello tra Inter e Napoli per Nandez? Di solito io di calciomercato non so nulla, ma in questo caso so tutto”.

Cagliari, Nandez

“Le possibilità che Nandez vada all’Inter? Zero. Mi hanno assicurato che i nerazzurri non hanno intenzione di acquistare il centrocampista a gennaio”.

“Discorso diverso invece per il Napoli anche perché Giulini aveva fatto una vecchia promessa al calciatore, liberarlo in caso di offerta da una grande squadra. Non escludo che possa approdare in Campania a gennaio”.