Ag. Nandez: “Offerta del Napoli? Vi dico cosa mi risulta in questo momento”

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Bentancourt, procuratore di Nahitan Nandez. L’agente del centrocampista uruguaiano ha smentito, per il momento, le voci di offerte, sia del Napoli che il generale di altre squadre. Di seguito le sue parole:

“Sinceramente non ho alcuna novità di mercato riguardo Nahitan Nandez“.

“Offerta del Napoli al Cagliari? Non mi risulta nulla in questo momento. Ripeto, sul ragazzo non ci sono novità di mercato”.

Cagliari, Nandez

Rendimento e carriera

Il centrocampista del Cagliari compirà 26 anni il prossimo 28 dicembre, essendo nato nel 1995. Fu acquistato dai sardi nell’estate del 2019, per circa 17 milioni di euro, risultando ancora ad oggi l’acquisto più oneroso della storia del club. Prodotto del settore giovanile del Peñarol, passò due stagioni al Boca Juniors prima di approdare in Italia.

Nelle prime due stagioni con il Cagliari ha sempre registrato più di 30 presenze, segnando 2 gol in entrambe e un paio di assist. A secco nelle 15 presenze della Serie A in corso, ha però fornito 2 assist. Il suo problema più evidente sono forse i cartellini: 25 gialli e un rosso in poco più di 80 partite, circa uno ogni tre partite.