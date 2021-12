Giuntoli: “Accettiamo la decisione del Leicester sui tamponi”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato poco prima della cruciale sfida tra gli azzurri e il Leicester, decisivo per il passaggio del turno in Europa League. Queste le sue parole:

Tamponi? Noi accettiamo la decisione del Leicester di non fare un ulteriore tampone. Dobbiamo però pensare solo alla gara perché abbiamo la possibilità di qualificarci.

Obbligati a vincere? Sì, dobbiamo cercare di ripetere le ultime prestazioni ma, a differenza delle ultime partite, speriamo di trovare anche il risultato.

Assenza pesanti? C’è da dire che in questo periodo difficile abbiamo ritrovato un Malcuit in grande spolvero, Lobotka e un grande ritorno di Mertens. Ci stiamo arrangiando bene nelle difficoltà, faremo il possibile per passare il turno.

Vicini ai ragazzi? Sempre, la società e i dirigenti sono insieme all’allenatore e ai ragazzi. Dobbiamo fare quadrato e fare del nostro meglio, senza dimenticare da dove siamo partiti.

Abbiamo ribaltato la squadra in due anni, di questo inizio dobbiamo prendere le cose positive e trarre le nostre conclusioni indipendentemente dal risultato“.

Giuntoli a DAZN: “Non ha senso rinforzare la rosa”

Di seguito, invece, le parole del direttore sportivo ai microfoni di DAZN:

“Mercato? Il Napoli ha davvero tante assenze, non ha senso rinforzare la rosa se poi tornano quelli che ora sono indisponibili.

Osimhen? Parleranno i medici, lui sta molto meglio e ha iniziato a fare qualcosa in campo”.