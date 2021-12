Elmas: “Contento per i gol ma più per la qualificazione. Ruolo? Non lo so neanch’io!”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli e autore di una doppietta decisiva nella vittoria per 3-2 sul Leicester, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Sono contento per i gol, ma di più perché la squadra va avanti. Speriamo di poter fare ancora meglio. Abbiamo fatto un grande lavoro, dimostrando di essere una squadra con carattere.

“Italia-Macedonia del Nord? Sarà una partita difficile per entrambe, mi piacerebbe finisse bene per tutte e due ma, sfortunatamente, non è possibile.

FOTO: Getty – Napoli Leicester Elmas

Cosa ha detto Spalletti prima della partita? Il mister ci ha detto che siamo una squadra forte e che dovevamo dimostrarlo sul campo. Oggi lo abbiamo fatto vedere a tutti, qualificandoci alla fase successiva.

Tanti ruoli? Non so dove mi trovo meglio, io cerco di dare del mio meglio ovunque mi metta il mister e di dare il massimo per la squadra. Sinceramente nemmeno io so quale sia il mio ruolo“