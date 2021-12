Dewsbury-Hall: “Avrei barattato il gol con la qualificazione, avevamo le qualità per vincere”

Kiernan Dewsbury-Hall, trequartista del Leicester che aveva siglato il momentaneo 2-2 nella sfida del Maradona contro il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della UEFA. Di seguito quanto evidenziato:

“Sognavo di segnare il primo gol, ma ovviamente lo avrei barattato volentieri con la qualificazione.

FOTO: Getty – Dewsbury-Hall Napoli Leicester

Volevamo passare il girone, ma non abbiamo fatto molto bene in difesa. Abbiamo avuto il carattere giusto per rientrare in partita, ma dovevamo spingere di più.

Ci è mancata forse un po’ di fiducia: dobbiamo cercare di essere più aggressivi. Questa sera avevamo comunque tutte le qualità per vincere“.