Leicester, Rodgers: “Napoli fortissimo, Spalletti ha fatto un gran lavoro. Abbiamo tanti assenti per Covid. Un titolarissimo ha recuperato”

Domani sera il Napoi si gioca il tutto per tutto in Europa League contro il Leicester di Brendan Rodgers. Il tecnico delle Foxes, in conferenza stampa, ha analizzato la gara di domani sera e le criticità che sta vivendo il club in Premier League.

“Abbiamo problemi con alcuni giocatori, ma Tielemans si è allenato. Sarà disponibile per la trasferta di Napoli. Purtroppo in sette della nostra squadra non sono con noi ma saprete dopo all’allenamento chi sono”.

Casi di Covid-19? “Si sono verificati all’improvviso. Ci sono più casi, viaggiamo all’estero e dobbiamo rispettare le regole. Domani si vedrà chi è che non è venuto con noi“.

Leicester Brendan Rodgers

Leicester, Rodgers: “Napoli difficile da battere ma siamo fiduciosi”

Che partita sarà domani? “Abbiamo tanta fiducia, sappiamo che il destino è nelle nostre mani. Potremmo vincere e finire il girone in testa, ma l’importante è non perdere. L’avversario che abbiamo di fronte è molto forte e ne siamo consapevoli. Stanno facendo bene anche in campionato, non vediamo l’ora di giocarci questa partita. Le nostre ultime prestazioni non sono state delle migliori, ma ci sono delle cose positive. Dobbiamo pensare a migliorare e fare il massimo in campo“.

Gli indisponibili riguardano tutti la stessa zona di campo? “No, ci sono alcuni calciatori in condizioni non ottimali, ma sono sicuro che potremo fare una buona partita“.

Hai fiducia nei calciatori che sono qui? “Sì, abbiamo provato alcune cose che possono portarci al risultato sperato. Per i calciatori che non si sentivano bene, avremmo potuto aspettare 24 ore e valutare ma abbiamo preferito non prendere rischi. Soprattutto per rispetto del Paese che ci ospita, visto il momento storico che viviamo“.

Pensate di poter superare il turno? “Il gruppo è complicato, il Napoli ha grande esperienza e una storia importante. Al momento ha anche un grande manager, ci siamo incrociati quand’era allo Zenit e qui ha fatto un buon lavoro. Ma se giochiamo ai nostri livelli abbiamo buone possibilità di vincere“.