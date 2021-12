Napoli-Leicestrer, Mertens o Petagna: Spalletti avrebbe preso una scelta in attacco

Domani, allo stadio Diego Armando Maradona, conosceremo le sorti europee del Napoli.

Gli azzurri, appaiati in classifica a 7 punti con i russi dello Spartak Mosca, si giocheranno il passaggio del turno contro la capolista del girone C, il Leicester.

Con una vittoria, e qualora la squadra russa non vincesse a Varsavia, il Napoli vincerebbe il girone, qualificandosi direttamente agli ottavi di finale.

Gli azzurri eviterebbero così gli spareggi contro le retrocesse dalla Champions.

Vincere sarà fondamentale! Le scelte per Spalletti saranno quasi obbligate:

in porta toccherà a Meret, consolidato come portiere di coppa. In difesa, si ritornerà a 4, dopo il cambio a sorpresa contro l’Atalanta. La linea difensiva sarà così composta da: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui.

Il portoghese sarà un vero e proprio jolly, potrebbe essere schierato in mediana, come successo negli ultimi minuti contro lo Spartak e in qualche amichevole estiva. Se così fosse, sulla corsia di destra toccherebbe a Malcuit, con il conseguente spostamento di Di Lorenzo a sinistra.

A centrocampo, con l’infortunio di Lobotka, toccherà a Demme in regia. Al suo fianco sarà arretrato Elmas, con la possibilità Mario Rui che continua a stuzzicare Spalletti.

Continua la fase di recupero per Fabian Ruiz e Anguissa, che lavorano per tornare disponibili per il big match di San Siro contro il Milan.

Dopo l’errore sotto porta nel finale contro L’Atalanta, in attacco potrebbe avere una chance Petagna, così da far rifiatare Mertens. Si punterà sulla voglia di rivalsa del bomber azzurro, ancora a secco quest’anno in Europa. Confermato Zielinski sulla trequarti, ai suoi lati ci saranno Lozano a sinistra, e uno tra Politano e Ounas a destra, con l’algerino leggermente favorito.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Elmas; Ounas, Zielinski, Lozano; Petagna. All. Spalletti

D.V.