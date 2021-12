Visita per il Napoli, a Castel Volturno arriva la Procura Federale

AGGIORNAMENTO – In base a quanto raccolto dalla nostra redazione, la visita della Procura Federale sarebbe legata a controlli di routine, come ad esempio l’utilizzo di tutte le procedure anti-Covid.

Di questi tempi, verrebbe da dire, nessuno può dirsi totalmente al sicuro o, quantomeno, nessuno può sfuggire ai controlli.

Napoli Training Center

Anche al Centro Sportivo SSC Napoli Konami Training Center, infatti, è arrivata la Procura Federale. Questa mattina, infatti, i controlli sono durati almeno un paio d’ore, fino a quando, intorno alle 13, gli agenti hanno lasciato Castel Volturno.

Per il momento non filtrano notizie certe, anche se è presumibile che il motivo della “visita” siano i vari accertamenti che si stanno svolgendo in questi giorni, in particolare riguardo al caso plusvalenze emerso intorno alla Juventus.