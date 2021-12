Corsi, pres. Empoli: “Ho sentito De Laurentiis per un motivo. Parisi? Ascolteremo proposte solo in un caso”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli prossimo avversario del Napoli domenica 12 dicembre alle 18, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“La rosa del Napoli ha un valore da Coppa dei Campioni. L’Empoli, ora come ora, deve essere sbarazzino e non preoccupato: non ci facciamo grosse illusioni sulla classifica. Stiamo facendo bene, anche perché nell’ultima mezz’ora andiamo più forte degli altri.

Foto: GETTY – Napoli Atalanta

Da quanto non sento De Laurentiis? Da una ventina di giorni, ma abbiamo parlato di cucina toscana, non di calcio. Gli ho regalato qualche bistecca fiorentina.

Parisi? A gennaio non se ne parla, non va via. Prenderemo in considerazioni proposte se e quando saremo salvi. Io in lui vedo un calciatore che può stare ancora un anno ad Empoli, ce lo godremmo volentieri ancora un po’.

11esimo posto? Per quanto riguarda i punti no, non me l’aspettavo. Per quanto concerne il gioco invece sì, sono contento perché giochiamo bene. Forse abbiamo il più giovane gruppo della Serie A.

Abbiamo diversi giocatori che, in prospettiva, potrebbero giocare in squadre importanti. Curando i loro punti deboli e i dettagli potranno crescere molto. Penso, ad esempio, a Pinamonti: tornerà all’Inter sicuramente più forte”.