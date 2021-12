Napoli-Leicester, i motivi dietro i pochi biglietti venduti

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato le poche vendite per Napoli-Leicester.

Fino a ieri sera i biglietti acquistati erano poco più di 10 mila. Difficilmente, come spiega il quotidiano, si supererà la soglia dei 15 mila.

Tifosi Napoli Maradona

In stagione sono stati toccati i 30 mila contro l’Atalanta, soglia sfondata contro la Lazio, in occasione della cerimonia per Diego, in cui i tifosi presenti erano addirittura 36 mila.

Le attenuanti non sono poche, anche se l’avversario è di caratura internazionale e si tratta di un match da dentro o fuori. Innanzitutto resta un giorno feriale ed il match è alle 18:45, inoltre il clima previsto per domani sera non sarà dei migliori.

Infine anche un discorso economico, i prezzi non sono elevati, ma la maggior parte dei tifosi preferisce investire sul campionato.