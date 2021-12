Napoli-Leicester, arriva l’ordinanza del Comune: sarà vietato allo stadio

Giovedì 9 dicembre tornerà l’Europa League e il Napoli al Maradona di Fuorigrotta ospiterà il Leicester, squadra inglese che attualmente guida il girone a quota 8 punti. In occasione della gara, il Comune di Napoli ha emanato un’ordinanza nella cui vieta la somministrazione di bevande in contenitori in vetro, bottiglie, lattine. Inoltre, sono anche vietate le bevande alcoliche e superalcoliche. Questo quanto si apprende sul sito ufficiale del Comune di Napoli:

Napoli Leicester Ordinanza

“Divieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in contenitori in vetro, bottiglie, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche in occasione dell’incontro di calcio Napoli Leicester del 9 dicembre 2021, ore 18.45, presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli”.