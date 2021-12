Parisi, l’agente: “A Napoli a gennaio? Vi spiego la situazione”

Fabiano Parisi non è più una sorpresa. Il laterale mancino in forza all’Empoli, dopo un ottimo avvio di stagione, ha attirato su di sé gli occhi delle big di Serie A.

Tra queste il Napoli, dove in merito ad un possibile trasferimento già a gennaio, così ha risposto il suo agente Giuffredi nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” a Radio Marte:



“Parisi regalo di Natale? Due giocatori importanti che ho sono Parisi e Casale. Voglio che stiano nei loro club fino a giugno, poi se ne parla. Sicuramente non sarà un problema mio spendere parole per questi ragazzi, sono di altissimo livello. Chi li prende fa un affare, se si prendono ora si fa un affare mentre a giugno si prendono al doppio”.

“Parisi a gennaio per il Napoli? Da escludere. Sono problemi loro dove prendono l’esterno. Parisi non lo propongo a nessuno, credo che sarà il prossimo terzino sinistro della Nazionale. Deve stare fino a giugno all’Empoli e poi si metteranno tutti in fila”.



D.V.