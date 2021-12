Arriva la decisione per il settore ospiti di Milan-Napoli: la notizia

Si avvicina la vincente sfida fra le due squadre finora protagoniste di questa stagione di Serie A che riguarda proprio Milan-Napoli, gara che si disputerà domenica 19 dicembre e che si preannuncia già molto avvincente.

Si partirà dal San Siro, per poi ospitare i milanesi il 6 marzo 2022 al Maradona, è comunque considerata gara ad alto rischio e proprio per questo arriva una svolta per quanto riguarda l’accesso da parte dei tifosi napoletani nel settore ospiti dello stadio del capoluogo lombardo.

Milan Napoli Settore Ospiti

Sono arrivate le misure organizzative ufficiali dopo la riunione GOS che nella nota ha riportato: “Per i residenti in Campania, la vendita dei tagliandi esclusivamente per il settore ospiti, nel limite stabilito dall’Autorità di P.S, solo ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della SSC Napoli, salvo i possessori di fidelity card dell’AC Milan, i quali potranno acquistare tagliandi per altri settori”.

Quindi, i tifosi del Napoli residenti in Campania, a differenza di quanto successo contro l’Inter, questa volta potranno sostenere la propria squadra in un match molto delicato.