Mertens presto papà, c’è la decisione sul nome: l’indizio

Dries Mertens non smette di stupire con le prestazioni in campo che fanno ancor più innamorare i napoletani, ma l’attaccante belga il gol più importante lo ha segnato assieme alla sua compagnia Katrin Kerkhofs, in dolce attesa del suo primogenito.

Gravidanza annunciata con un meraviglioso video al termine di Napoli-Bologna, nel cui avevano già spoilerato il primo nome candidato per il bambino che arriverà a marzo 2022. Ovviamente, il nome in questione è Ciro, soprannome del 14 azzurro e nome popolare in Campania, che mette in risalto ancor di più il legame fra il calciatore e la città partenopea.

C’era ancora un po’ di indecisione riguardo la scelta, proprio come dichiarato dalla stessa coppia, ma pare che ora si sia ormai giunti alla decisione che forse era già quasi certa. Infatti, la conferma del nome arriva proprio tramite un indizio reso noto attraverso una storia Instagram di lady Mertens, nella cui ritrae un bellissimo addobbo natalizio il cui rappresenta i due con il bimbo con su scritto “Ciro”.