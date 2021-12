Mario Rui pronto a cambiare ruolo, la mossa di Spalletti in vista del Leicester

La situazione in casa Napoli, a causa degli infortuni, è critica. Spalletti non avrà a disposizione buona parte dei titolari, oltre a qualche sostituto, come per esempio a centrocampo.

Contro il Leicester sarà quindi emergenza, ed il mister sta pensando a come schierare la formazione che dovrà valere il passaggio al turno successivo di Europa League.

Mario Rui Napoli Leicester

L’ultima opzione vagliata dal tecnico, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è quella di schierare Mario Rui in posizione di mediano.

Non sarebbe la prima volta, ovviamente in emergenza, in cui il portoghese interpreta quel ruolo. Secondo il quotidiano Mario Rui ha le qualità tecniche per giocare in quella posizione, e lasciare la fascia non è un problema per lui.