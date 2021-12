Ibra distrugge Calhanoglu: “Gioca all’Inter grazie al malore di Eriksen!”

Sono usciti nuovi estratti di “Adrenalina”, il libro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, si sa, non ha certo peli sulla lingua, e anche questa volta le sue dichiarazioni sono destinate a fare rumore. In particolare quelle sull’ex compagno, passato in estate all’Inter a parametro zero, Hakan Calhanoglu. Di seguito gli estratti:

“Dobbiamo ringraziarlo per quello che ha dato alla squadra e auguragli il meglio per il futuro”.

Milan, Ibrahimovic e Calhanoglu

“Suona male a dirlo, ma Calha ha tratto vantaggio da una situazione tragica. Eriksen ha avuto un arresto cardiaco, così l’Inter aveva bisogno di un giocatore in quel ruolo e si è aperta la porta per Hakan. Prima di quell’episodio non c’erano state offerte per lui né dall’Inter né da nessun altro club.

“È un bravo ragazzo, è cresciuto tanto grazie a me. Ha guadagnato coraggio e fiducia. Durante l’Europeo mandavo mandavo messaggi a lui e a Rebic: “Difficile senza Ibra, eh?”. Rispondevano con le faccine sorridenti. Prima che arrivassi io, Calha non faceva i numeri che ha tirato fuori dopo, con lui scherzavo sempre”.