Gattuso racconta la verità sulla rottura con la Fiorentina: “Non è mai successo nella mia carriera!”

Durante il programma Report, in onda su Rai 3, è stato mandato in onda un servizio riguardante l’avventura, brevissima, di Gattuso sulla panchina della Fiorentina, dove sono stati svelati alcuni retroscena sulla vicenda dell’ex tecnico del Napoli.

Sono stati raccontati precisamente alcuni disguidi tra il procuratore di Ringhio, Jorge Mendes e la società viola. “Mendes ha chiesto di rispondere in tempi brevi alla Fiorentina in merito alla trattativa, non andata a buon fine, riguardante Sergio Olivera del Porto. Se le cose non fossero finite nel modo giusto, si sarebbero verificati dei problemi anche sulla storia Gattuso”.

Proprio Gennaro Gattuso è intervenuto raccontando come sono andate le cose:

“Chi mi conosce sa che tipo di persona sono, non vado dietro ai soldi. Avevo firmato un contratto milionario, l’ho lasciato perché le promesse fatte non sono state mantenute. Non erano quattro i giocatori che sarebbero dovuti venire alla Fiorentina, bensì due. La storia oggi dice che io non ho mai preso un giocatore di Jorge Mendes nella mia squadra. Io sono una persona per bene e non ho scheletri nell’armadio!”