Andreazzoli: “Contenti della buona prestazione di oggi. C’è solo un giocatore che dobbiamo valutare!”

Nel post partita di Empoli-Udinese, vinta per 3-1 dai padroni di casa, è intervenuto ai microfoni di DAZN Aurelio Andreazzoli, allenatore dei toscani. Ha parlato della prestazione della sua squadra e della condizione di alcuni suoi giocatori. Di seguito le sue parole:

“Non ci demoralizziamo, siamo convinti di avere possibilità ed energia per rimettere a posto le situazioni. Durante la partita c’è stato un buon tiro di Pinamonti, una traversa e tante altre occasioni. Oggi non riuscivamo ad essere rapidi a trovare le soluzioni poi siamo scesi in campo mostrando una prestazione completamente diversa dal primo tempo”.

Empoli, Andreazzoli

“L’allenatore cerca sempre di assembrare la squadra, dandole un’idea da seguire, c’è comunque bisogno della volontà degli interpreti“.

“Bajrami? La sua buona prestazione non è affatto un problema, non vedevamo l’ora di vederlo in buone condizioni. Quando le cose vanno bene, siamo tutti felici”.

“Viti? È giovane, non si sa bene se è un crampo o altro“.