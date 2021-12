Troppo spesso questa frase è stata pronunciata all'interno dell'ambiente Napoli, sia da parte dei tifosi, sia da parte di addetti ai lavori.

Quando si dice "non vogliono far vincere il Napoli" però, si crea inconsciamente un alibi, una giustificazione. Perchè se vinci sei stato bravo, se non lo fai è solo perchè "loro non vogliono". Questo, evidentemente, non aiuta in alcun modo la squadra. Perchè se tutto l'ambiente attorno a te è pronto ad esaltarsi nelle vittorie e a giustificarne le sconfitte con l'intervento di una mano esterna, la crescita non avverrà mai.

"L'arte di vincere si impara nelle sconfitte" dicono quelli bravi. Proprio per questo, le sconfitte vanno analizzate serenamente, perchè si possa arrivare poi al trionfo finale.

Della partita in sé c'è poco da discutere. Un Napoli in totale emergenza ha sfoderato un'ottima prestazione contro l'Atalanta più in forma di tutta la stagione. Spalletti ha preparato questa gara da maestro della panchina, nonostante fosse costretto a stare a qualche decina di metri di distanza dal prato del Maradona. L'Atalanta era semplicemente superiore al Napoli e ciò si è riflettuto nel risultato finale.

Se la prestazione del Napoli però non toglie certezze agli azzurri, anzi, se possibile ne fornisce di ulteriori, c'è un aspetto che evidenzia uno dei grandi limiti degli azzurri. Il "fallo di mano" di Zapata (volutamente tra virgolette) non è altro che l'ennesimo assist alla frase di cui sopra: "Non vogliono far vincere il Napoli".

Poco importa che il regolamento sia chiaro, che il tocco di Zapata sia lieve ed in corsa, involontario, mentre non vede il pallone ed è in contrasto con Rrahmani. Questo episodio è il pane per tutti coloro i quali, per fortuna non tantissimi, vedono in una sconfitta in totale emergenza, esprimendo un ottimo calcio e mostrando testa e identità, una catastrofe.

Perchè per alcuni semplicemente il Napoli non può, e non deve, perdere. Se perde c'è qualcosa che non va, c'è "qualcuno" che non vuole, dimenticando che in campo ci vanno anche gli avversari. Forse chi "non vuole far vincere il Napoli" è proprio tra loro, tra chi continua a cercare un motivo esterno ad ogni avvenimento negativo. Perchè in realtà la squadra sta mostrando un carattere ed una forza mentale spaventosi, soprattutto grazie a Luciano Spalletti. Ed è attraverso queste sconfitte, con carattere e forza mentale, che si arriva alla vittoria.

NICOLAS IANNONE