Il Cagliari pone le condizioni per la cessione di Nandez: anche il Napoli interessato! I dettagli

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e i vari club italiani sono alla ricerca di rinforzi da immettere nelle rispettive rose. Uno dei calciatori che potrebbe spostare gli equilibri è sicuramente Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari in rotta con la società sarda.

FOTO: Getty - Nandez Cagliari

Nandez in estate era stato ad un passo dalla cessione all'Inter, ma l'affare saltò facendo arrabbiare non poco l'uruguaiano. I rapporti con la società non sono più idilliaci, ma il presidente Giulini ha comunque promesso al Leon di non opporsi ad un'eventuale cessione a gennaio, a patto che vengano rispettati determinati requisiti. La formula dell'affare deve essere quella di un addio a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra totale di 25 milioni di euro, bonus inclusi.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, su Nandez resta vigile l'Inter, intenzionata a piazzare il colpo. La vera novità è rappresentata dal Napoli che a fari spenti continua a lavorare sul suo possibile acquisto. Da capire chi alla fine riuscirà ad aggiudicarsi il possibile affare della sessione invernale di mercato.